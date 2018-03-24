Doğan Medya'nın satışını Erdoğan mı istedi? Aydın Doğan'dan ilk açıklama

Aydın Doğan'ın Doğan Medya'nın satışı öncesi Saray'da Erdoğan'la da görüşmüş olması, satış talebinin Erdoğan'dan geldiği şeklinde yorumlanırken, konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Aydın Doğan, “Hayır, Cumhurbaşkanı böyle bir konuyu açmadı, hiçbir şekilde böyle bir şey konuşulmadı” iddiasında bulundu.

Alçı, satış sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

DOĞAN Grubu’nun Demirören Grubu’na satışı için yapılan görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamış ve 15-20 gün boyunca devam etmiş. Esas olarak Aydın Doğan ve Yıldırım Demirören bir araya gelmişler.

Kaparo alındığı son görüşmede ise Meltem Demirören Oktay, oğlu Sinan Oktay ve Yıldırım Demirören’in kızı Yelda Demirören de varmış. Erdoğan Bey bir süredir biraz rahatsızdı, önümüzdeki pazartesiden itibaren o da işin başına dönmüş olacak.

BU satışın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle olduğu, hatta Aydın Doğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre önce Beştepe’de yaptıkları baş başa görüşmede konunun gündeme geldiği konuşuluyor.

Bu iddiayı Aydın Doğan’a sordum. Kesin bir dille yalanladı. “Hayır, Cumhurbaşkanı böyle bir konuyu açmadı, hiçbir şekilde böyle bir şey konuşulmadı” dedi.

BU satışla ilgili en çok konuşulan meselelerden biri de bu paranın Demirören Ailesi’ne ait olup olmadığı tartışması. Açık konuşalım: İş âleminin neredeyse tamamı Doğan Medya Grubu’nu, Demirören Grubu’nun aldığına inanmıyor. Birçoğu bu paranın Katarlılara ait olduğunu ve Demirörenler’in yediemin olarak orada durduğunu düşünüyor. Yani Doğan Grubu’nu Katarlılar satın aldı ama çeşitli sebeplerden ötürü Demirören Grubu sahip gibi görünecek.

Buradan da ima edilen, Doğan Grubu’nu hükümetin Katar sermayesi vasıtasıyla satın aldığı iddiası. Şüphesiz Demirören Ailesi bu iddiayı reddediyor. Aydın Doğan da görüşmeler sırasında hiçbir şekilde herhangi bir Katarlı görmediğini, sadece Demirörenler’le muhatap olduğunu bana ifade etti.