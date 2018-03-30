Doğan Medya'nın satışı iptal mi edildi?

Doğan Medya'nın satışında son dakika pürüzü çıktığı, Doğan Medya Center'da bugün yapılacağı açıklanan 'vedalaşma töreni'nin iptal edildiği ileri sürüldü.

Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk gibi kanal ve gazetelerinin satışında son dakika pürüzü çıktığı, Doğan Medya Center'da bugün yapılacağı açıklanan "vedalaşma töreni"nin iptal edildiği ileri sürüldü.

Aydın Doğan'ın Demirören Grubu ile ön protokolü imzalayıp el sıkışmasının ardından bugün devir teslim yapılması bekleniyordu.

Medyaradar'ın haberine göre, ancak Doğan Medya Grubu'ndan gelen haberler işlerin pek de yolunda gitmediğini gösterdi.

Habere göre, bu sabah vedalaşma töreni için Doğan TV Center ile Hürriyet Dünyası'nda hazırlık yapıldı. Aydın Doğan ile kızı Arzuhan Yalçındağ'ın gelip çalışanlarla vedalaşması bekleniyordu ancak tören son anda pazartesi gününe ertelendi.

Medya binası içinde yönetimden çalışanlara net bir açıklama yapılmaması da kafalarda soru işareti bıraktı. Çalışanlar arasında "satışın iptal edilebileceği" yönünde çıkan söylenti kısa sürede hızla yayıldı.