Doğan Medya'nın satışı için iptal başvurusu

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Doğan Medya Grubu'nun satışının iptali için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Doğan Medya'nın satışının resmileşmesi sonrası Rekabet Kurulu'na şikâyette bulundu.

Tanal, Doğan Medya Grubu'nun satışıyla muhalefetin sesinin kısılmasından öte tamamen kesilmesinin amaçlandığını söyledi.

Tanal “Asıl amacı topluma doğru, tarafsız bilgi sunup, kamuoyunu oluşturmak ve şekillendirmek olan basın, asıl görevini yerine getiremeyecektir. Bu nedenlerle söz konusu devir ve satış işlemine Rekabet Kurulu tarafından verilen onayın ilgili kanun hükümlerine ve Anayasa'nın 167. maddesine göre iptali gerekmektedir” ifadelerini kullandı.