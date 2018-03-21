'Doğan Grubu AKP'ye satıldı' iddiası: Kanal D, Hürriyet, CNN...

Uzun süredir AKP ile arasını düzelten, gazete ve televizyonlarında AKP karşıtlarının büyük bir bölümünü tasfiye eden Aydın Doğan'ın, Doğan Grubu'na ait medya kuruluşlarını AKP'li Demirören Grubu'na sattığı ileri sürüldü.

Doğan Medya patronu Aydın Doğan'ın, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören'le Doğan Medya'nın satışı konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

T24'te yer alan habere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.

Haberde, "Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor" ifadelerine yer verildi.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle:

Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama.

KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜŞME HABERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Demirören'in geçtiğimiz haftalarda iki kez Aydın Doğan'ı ziyaret ettiği, görüşmelerin üç büyük gazetenin satışına ilişkin olduğu ileri sürülmüştü.

Aydın Doğan, 2018'in ilk günlerinde Saray'a gitmiş ve Hande Fırat ile birlikte Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.