DİSK'ten Vatan Gazetesi açıklaması: 60'tan fazla gazeteci işsiz kaldı

Vatan gazetesinin kapatılmasının ardından 60'ın üzerinde gazetecinin işsiz kaldığı açıklandı. Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, 'Ekonomik krizi kendi lehine fırsata çeviren patronlar, verdikleri sözleri yine tutmayacaklar. Kapatılan HaberTürk Gazetesi çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatmak istiyoruz. Mesleki dayanışmanın şart olduğu zamanlardan geçiyoruz' denildi.

Vatan gazetesi ve Yaysat'ın kapatılaması kararına ilişkin DİSK Basın-İş'ten bir açıklama geldi.

"Hükümet baskısının çarpıcı dışavurumu yine Demirören patronundan geldi" denilen açıklamada, gazetecilere dayanışma çağrısında bulunuldu.

"Köşe yazarları da dahil, 60’ın üzerinde medya çalışanı işsiz bırakıldı. Vatan Gazetesi'nin kapatılması ile birlikte hem haber verme/alma hakkı, hem de çalışma hakkı bir kez daha elimizden alındı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Aralarında üyelerimizin de bulunduğu Vatan Gazetesi çalışanlarının özlük hakları için bütün hukuki ve mesleki dayanışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hak gaspı ve kaybının yaşanmaması için tüm sorularınızı [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz" çağrısı yer aldı.

Esas sorunun gazeteciliğin öldürülmesi olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Gerçeğe dair ne varsa yalanla, sansürle örtülmeye çalışılıyor. Yayın organları kapatılsa da, ağır para cezalarına maruz bırakılsa da, gazeteciler tutuklansa da, soruşturmalar açılsa da, işsiz bırakılsa da, bildiğimiz doğruyu yine tekrar etmekten geri durmayacağız. Çünkü gazeteci biat etmez!" denildi.