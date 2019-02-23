Digiturk haberi nedeniyle genel yayın yönetmeni işten çıkarıldı

Sporx haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum'un işine son verildi. Kum'un, Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Sports arasındaki anlaşmada federasyonun zarara uğradığına ilişkin haber nedeniyle işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Medyaradar'ın haberine göre, Sporx haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum'un işine son verildi. Kum'un ismi sitenin künyesinden çıkartıldı.

Tahir Kum'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı Sporx geçen günlerde, Katarlı beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşmaya koyulması unutulan maddeler nedeniyle federasyonun 80 milyon dolar zarar ettiğini yazmıştı. Haber, yayımlanmasının ardından siteden kaldırılmıştı.

Demirören Medya Grubu'nda da geçen hafta Türkiye’nin en çok satan spor gazetelerinden Fanatik'in Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen gazete ile yollarını ayırmış, dün ise Hürriyet spor muhabiri Ahmet Ercanlar, Ali Koç lehine yaptığı paylaşımlar için savunma istenmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

