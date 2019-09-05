Ders zili çalarken: Solcu Dergisi'nin yeni sayısı çıkıyor...

Solcu Dergisi aylık periyotlarla yeniden yayın hayatına dönüyor. Liselilerin aylık yayını olan derginin Eylül sayısı 'Eğitimi Dönemi Başlarken: Gelecek Güzel Günlere' manşetiyle çıkıyor.

Liselerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala Solcu Dergisi aylık periyotlarla yeniden yayın hayatına dönüyor.

Dergi, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlarken liselerde eğitim dosyasını açıyor. Eğitim sistemindeki dinselleşme, eşitsizlik ve özel okul oranının artışı gibi başlıkları gündemine alan Solcu, alternatif bir eğitim sistemin mümkün olduğunu vurguluyor.

"Liselerde Bize Okutulmayanlar" başlıklı köşede ise eğitim müfredatında yer almayan konular gündem ediliyor. Bu kapsamda Eylül ayının konusunu Evrim Kuramı oluşturuyor. Bilimsel eğitime ve Evrim Kuramı'na saldırılara değinen yazı, evrimin niçin savunulması gerektiğini inceliyor.



Solcu’nun bir diğer köşesi “Türkiye’de Neler Oluyor?”da bu ay Kaz Dağları’nda gerçekleştirilen doğa katliamı gündeme getiriliyor. "Kaz Dağları'nda neler oluyor?, Patronların doğaya karşı işlediği suçların altında ne yatıyor?"



Dergide Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la gerçekleştirilen bir röportaja da yer veriliyor. “İyi ki partim var” diyen Okuyan, kendi lise döneminden bugüne kadar geçen sürece ilişkin görüşlerini okurlar ile paylaşıyor.

Solcu Dergisi'ne TKP örgütlerinden, Semt Evleri'nden ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezleri’nden ulaşılabilir.