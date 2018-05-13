Demirtaş ittifakta neden yer almak istediklerini açıkladı

HDP'nin CHP, SP, DP ve İyi Parti ittifakının dışında kalmasına ilişkin açıklama yapan Selahattin Demirtaş, 'Biz ittifakı, barajı geçmek için istemedik. Yüz yıllık korkuların, tabuların, hataların yıkılması için istedik en çok. HDP ile birlikte çok güçlü bir toplumsal beraberlik ve demokrasi ittifakı kurulabilirdi' dedi.

HDP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP, SP, DP ve İyi Parti ittifakının dışında kalmalarına ve bu ittifakta neden yer almak istediklerine ilişkin konuştu.

Birgün'ün sorularını yanıtlayan Demirtaş, "HDP, Kürtçü de değildir Türkçü de. Çok net ifade etmek gerekir ki, PKK'nın da temsilcisi değildir. HDP kendisine oy veren halkların, bireylerin partisidir. Realite bu olmasına rağmen, HDP'yi ‘terörle bağlantısı var' safsatasını öne sürerek karalamaya ve yıpratmaya çalışan söyleme teslim olunması, onlar açısından vahim bir hata olmuştur. Biz ittifakı, barajı geçmek için istemedik. Yüz yıllık korkuların, tabuların, hataların yıkılması için istedik en çok. HDP ile birlikte çok güçlü bir toplumsal beraberlik ve demokrasi ittifakı kurulabilirdi" ifadelerini kullandı.