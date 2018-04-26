Demirören'in Hürriyet'in başına geçirmek istediği isim belli oldu

Demirören Grubu, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'a Hürriyet'in başına geçme teklifi götürdü.

Doğan Medya’nın satışı sonrası Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ile Demirören Ailesi arasındaki pazarlık sürüyor.

Medyaradar'ın haberine göre, Demirörenler iki hafta önce yapılan görüşmede ayrılma isteğini dile getiren Ababay’ın kapısını yeni bir teklifle çaldı.

22 yıldır Posta’nın başında bulunan Ababay’a bu kez Fikret Bila’nın oturduğu Hürriyet genel yayın yönetmenliği koltuğu teklif edildi ve "Gel Hürriyet’in başına sen geç" denildi.

Ababay’ın bu teklife ne cevap verdiği ise henüz bilinmiyor.