Demirören'i bekleyen sürpriz: Gazeteciler örgütleniyor

Doğan Medya'nın Demirören'e satışının tamamlandığı açıklanırken, gazeteciler olası işten atma saldırısına karşı sendikalarda örgütlenmeye başladı.

Doğan Medya'nın satışında son düzlüğe girilirken, Demirören'in birçok gazeteciyi işten atacağı konuşuluyordu.

Gazeteciler olası işten atma saldırısına karşı sendika örgütlenmesine başladı.

Konuya ilişkin soL'a açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) eski Genel Başkanı Uğur Güç, "Demirören’in, basında sendikasızlaştırmayı başaran Aydın Doğan’dan 2011 yılında satın aldığı Milliyet ve Vatan gazetelerinde çalışan bin kişiden 600’ünü çok kısa sürede işten attığı hatırlanırsa, bir süredir Doğan Grubu içinde 'işten atılacaklar listeleri'nin oluşturulduğu, kimseye bir açıklama yapılmadan yüzlerce basın çalışanı için işten çıkarma stratejileri geliştirildiği söylentileri çalışanlar arasında büyük tedirginlik yaratmaya devam ediyor" dedi.

"Bu tedirginliğin etkisiyle eski Doğan medya çalışanları sendikalara üye olmaya başladı" bilgisini veren Güç, "Bu sendikalılaşma dalgası durulacağa benzemiyor. Bu zorlu süreç 2007’deki Sabah-ATV örgütlenmesinde olduğu gibi kısa sürede işyeri barajının aşılmasıyla yeni bir boyut kazanabilir. Eski Doğan Grubu çalışanlarının 5-6 ayrı şirkette sigortalı görünmesi dezavantaj gibi görünse de her bir şirkette ayrı ayrı yetki almak mümkün. Eğer tek bir şirket olsaydı yüzde 50+1 kişi TİS yetkisini almaya yetecekti. Ancak 5-6 şirketten oluşan grup işletme olduğundan işyeri barajı yüzde 40’a düşüyor. Her bir şirkette yüzde 40 barajı aşılarak ayrı ayrı yetkiler alınabilir. Tek bir şirkette dahi TİS yetkisi alınırsa bu büyük başarı; diğer şirketleri de etkiler" ifadelerini kullandı.

Güç, sürecin başarı şansına ilişkin şöyle konuştu: