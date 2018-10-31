Demirören, Yaysat'ı kapatıyor: Gazete dağıtımı tek elde toplanacak, tek adres damadın ağabeyi...

Demirören Grubu, gazete ve dergi dağıtım ağı Yaysat'ı kapatma kararı aldı. Kararın ardından gazete ve dergiler için tek bir dağıtım ağı kalıyor, Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuaz Medya.

Doğan Medya'yı satın aldıktan sonra "temizlik" harekatına başlayan Demirören Medya'nın, Vatan gazetesini kapatma kararı aldığı gün, Yaysat'ı da kapatacağı ileri sürüldü. Gazete ve dergiler için Turkuaz Dağıtım dışındaki tek adres olan Yaysat'ın kapatılması sonrası gazete dağıtımı tek elde toplanacak. Odatv’de yer alan habere göre, Yaysat’ın kapatılacağı, çalışılan yayın kuruluşlarına “Bu ay son, kapatıyoruz” diye bildirildi. Yaysat'ın gazete ve dergi dağıtımından çekilmesinin ardından geriye tek adres kalıyor. Başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın bulunduğu Turkuaz Medya'nın dağıtım ağı Turkuaz Dağıtım, artık hiçbir alternatifi olmadan basılı yayınları dağıtımını yapacak.