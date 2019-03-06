Demirören Medya, bir üst düzey yöneticiyle daha yollarını ayırdı

Eski adı Doğan Medya Grubu olan Demirören Medya Grubu, bir üst düzey yöneticiyle daha yollarını ayırdı.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, Posta Gazetesi yazarı Teoman Cem Kadıoğlu, Dream TV Genel Yayın Yönetmeni Şafak Ongan ve Hürriyet Daily News Yayın Koordinatörü Emre Kızılkaya'nın geçtiğimiz günlerde görevlerinden ayrılmalarının ardından, şimdi de teve2'de program direktörü olarak görev yapan Mert Toksal’ın da Demirören Medya Grubu ile yolları ayrıldı. Medyaradar'da yer alan habere göre, grup bünyesinde sekiz yıla yakın süredir görev yapan Toksal'ın yeni yönetimle anlaşamaması nedeniyle ayrılık kararı aldığı belirtildi. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ün kızı Gülümsün Özkök, teve2’deki genel müdürlük görevinden Ekim 2018'de ayrılmıştı.