Davutoğlu'nun gazetesinden dikkat çeken 'Paşa' manşeti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, Erdoğan'ı alkışlayan komutana ilişkin dikkat çeken bir manşete imza attı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın çizgisiyle bilinen Karar gazetesi, Erdoğan’ın İnce’ye eleştirilerini alkışlayan 2. Ordu Komutanına ilişkin bir manşetle çıktı.

"Paşa ne yapsın" manşetiyle çıkan gazete, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, "Erdoğan’ın iftarında, İnce’ye eleştirilerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı hedef haline geldi ve ‘apoletlerini sökeceğiz’ suçlamasına maruz kaldı. Polemik yaratan tablo ‘partili cumhurbaşkanı sisteminin’ yapısından kaynaklanan sorunları ortaya koydu. Cumhurbaşkanı’nın partili olması paşayı zor durumda bıraktı" ifadelerine yer verdi.

Gazetenin attığı manşet ve kullandığı ifadelerin AKP cephesinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu.

Pelikan Dosyası ile görevden alınan Davutoğlu'nun başkanlık sistemine karşı çıktığı ve bu yüzden görevden alındığı tartışmaları uzun süre gündemde kalmıştı.