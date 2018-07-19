Cumhuriyet gazetesi muhabirine hapis cezası

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, erteleme de vermedi.

DHKP-C’ye yönelik olduğu belirtilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların 20 Eylül’de çıkarıldıkları savcılıktaki sorgularını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, önceki celse mütalaasını veren savcı, Coşkun’un Nuriye ve Semih'in avukatlarının tutuklanmasına ilişkin soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olmasına rağmen “soruşturmayı tehlikeye atacak şekilde haber yaptığı, gizli tanığı teşhir ettiği” iddiasıyla TMK 6/1 kapsamında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.