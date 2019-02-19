Cumhuriyet gazetesi davasında cezalar onandı: Yeniden cezaevi!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı.

Cumhuriyet gazetesi davasında değişik sürelerle tutuklu olarak yargılanan ve beş yıla kadar çeşitli sürelerle hapis cezası alan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara ve Kadri Gürsel'in dosyaları istinaf mahkemesinde karara bağlandı.

T24'ün haberine göre, karar uyarınca, dosyaları istinaf incelemesine tabii tutulan isimlerin, kalan cezalar için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek.

Cumhuriyet gazetesi davasında beş yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay'da yapılıyor. Temyiz dosyası Yargıtay'da süren isimler: Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin, ve Ahmet Şık.