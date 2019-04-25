Cumhuriyet gazetesi davası: Eski yazar ve yöneticiler cezaevine giriyor

Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan ve cezaları onanan eski yazar ve yöneticiler Kocaeli Adliyesine gelerek teslim oldular.

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan eski yazar ve yöneticiler için cezaevine girme süreci başladı.

TESLİM OLDULAR

Eski Cumhuriyet yazarları ve yöneticileri Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Hakan Kara, Kadri Gürsel ve Bülent Utku, Kocaeli Adliyesine gelerek teslim oldular.

KANDIRA CEZAEVİNE GÖNDERİLECEKLER

Alınan bilgiye göre Silivri ve Maltepe cezaevlerinde yeniden hapis yatmak istemeyen gazeteciler, İzmit Adliyesi'ne teslim oldu. Sanıkların infaz işlemlerinin ardından Kandıra Cezaevine gönderilecekleri öğrenildi.