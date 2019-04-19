Cumhuriyet gazetesi çalışanları cezaevine girecek!

Cumhuriyet Gazetesi davasında beş yılın altında ceza alan isimlerinin İstinaf mahkemesince onanan cezaları UYAP'a yüklendi. Dava dosyası, kararı veren yerel mahkemeye döndüğünde infaz savcılığına yazı yazılacak ve gazetenin eski çalışanlarından Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör hapse girecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat’ta Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamıştı. Onama kararıyla da beş yılın altında ceza alanların mahkumiyet kararları kesinleşmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, kesinleşen karardan sonra verilen cezaların infazının uygulanması için dosya ilk olarak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek. Mahkeme kesinleşme yazısı yazarak infaz savcılığına gönderecek. Savcılık da cezası kesinleşen kişilerin infazlarını tamamlamaları için karar çıkaracak.

Avukat Tora Pekin, müvekkillerine tebligat geldiğinde gereği için savcılığa gideceklerini söyledi.

Cezası beş yılı aşanlar ise temyiz için Yargıtay’a başvurmuştu. Aralarında gazetenin eski genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu altı kişinin ise temyiz başvuruları, aldıkları cezalar beş yıldan fazla olduğu için, Yargıtay’da bekliyor.

Cezaevine girecek gazetecilerden Kadri Gürsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Erdoğan'ın samimi olmadığını şu somut nedenden dolayı biliyordum: Cumhuriyet davasında onanan hapis cezaları İmamoğlu'nun mazbatayı almasından bir gün sonra UYAP'a yüklendi. Ben dahil 8 Cumhuriyetçi hapse girecek #gazeteciliksuçdeğildir” dedi.