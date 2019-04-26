Cumhuriyet davasında mahkeme infazın durdurulmasını görüşüyor

Cumhuriyet davası sanıklarından altısının yeniden cezaevine girmesi üzerine infazın durdurulması talebiyle verilen dilekçe için mahkeme bugün, savcıdan itiraza dair mütalaa istedi.

Cumhuriyet davası kapsamında dün Kandıra Cezaevi’ne giren altı Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve yöneticisinin infazın durdurulmasına ilişkin dilekçesi, görüş için savcılığa gönderildi.

Geçen yılın nisan ayında sonuçlanan davada birçok isme hapis cezaları verilmişti. Beş yılın altında hapis cezası alan sanıkların cezaları, 19 Şubat’ta istinaf mahkemesi tarafından kesinleştirilmişti. Kararın kesinleşmesinin ardından Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper tutuklanmıştı.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, infazın durdurulmasına dair dilekçe için savcıdan mütalaa istedi. Avukat Abbas Yalçın, dilekçenin işleme alındığını söylerken “Verecekleri kararı bekliyoruz” dedi.

Yalçın, beş yılın altında ceza alan kişilerin hapse girdiğini, daha fazla ceza alanların Yargıtay sürecini beklediğinin anımsatılması üzerine, "uygulamada içtihat mahkemelerinin amacına uymayan bir durum bulunduğunu, eşitsizlik yaratıldığını" ifade etti.

Avukat, dosyanın mutlaka Yargıtay’a gideceğini belirterek şöyle devam etti: “Dosyanın Yargıtay’a fazladan iş yükü olmayacak çünkü dosya zaten temyize gidecek. Aynı fiillerle ilgili aynı suçlamalarla yapılan yargılamada, dosyanın bazı sanıklar yönünden incelenip bazı sanıklar yönünden incelenmemesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu arada Yargıtay dosyayı bozarsa, şu anda hapiste olanlar, adaletsiz şekilde cezaevinde kalmış olacak.”