CNN Türk'e tepki: Rezilsiniz, çamurunuzda boğulun

CHP Parti Meclis üyesi Gökhan Günaydın, CNN Türk canlı yayınında kendisini Cemaat'le ilişkilendiren açıklamalara yanıt vermek istedi ancak programa bağlanmadı. Günaydın, CNN Türk'ün bu tavrına, 'Rezilsiniz' diye tepki gösterdi.

CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, CNN Türk canlı yayınında kendisini hedef alan sözlere yanıt vermek istediğini ancak kanal yetkilileri tarafından canlı yayına bağlanmadığını açıkladı.

“CNN canlı yayınında, gazeteci kılıklı bir tetikçi benim Pensilvanya'ya gittiğim iftirasını atıyor, canlı yayına bağlanarak iftiracıya cevap verme talebim, program formatına uygun olmadığı gerekçesiyle engelleniyor" diyen Günaydın, "Rezilsiniz medya, çamurunuzda boğulun!” ifadesini kullandı.

İDDİA NEYDİ?

Günaydın'ın Pensilvanya'ya gittiği iddiası CHP'li Barış Yarkadaş'ın 2013 yılında attığı bir tweete dayanıyor.

Bu tweeti yıllar sonra gündeme getiren AKP medyasına yanıt veren Günaydın, "Biz ne Pensilvanya'ya gittik ne de hayatımda Fethullah Gülen'i gördüm. Bütün siyasal yaşamımı da CHP içinde veya dışında, bu yapılara karşı geçirmiş bir insanım" demişti.