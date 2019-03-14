CNN Türk'e 'sansür' tepkisi

CNN Türk'te yayınlanan 40 programına CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu konuk olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması dolayısıyla programa ara verildi ve 40 dakika Erdoğan'ın konuşması canlı olarak verildi.

CNN Türk'te yayınlanan 40 programında Buket Aydın'ın konuğu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dolayısıyla programa ara verildi. Erdoğan'ın konuşması CNN Türk'te yaklaşık 40 dakika canlı gösterildi. Konu sosyal medyada tepki çekti. Buket Aydın ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı yayın değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi bir anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil :) birazdan kaldığı yerden devam edecektir. #40" ifadelerini kullandı.