'CNN TÜRK'e isim darbesi' iddiası: İsim hakkı geri alındı, yeni isim bulacak

CHP’nin CNN International’a yaptığı başvuruları inceleyen marka yöneticilerinin CNN TÜRK’ün isim hakkını geri aldığı iddia edildi.

CHP’nin CNN International’a yaptığı başvuruları inceleyen marka yöneticileri ve hukukçuların, CNN TÜRK’ün yayın politikasının isimlerine zarar verdiği kanaatine vararak isim hakkını geri aldığı iddia edildi.

Ahval'de yer alan iddiaya göre, CNN International’ın kararı Demirören Medya’ya ilettiği ve kanala isim değişikliği için kısa bir süre verildiği belirtiliyor.

CHP, CNN Türk'ten isim haklarını çekmesi için CNN'in Atlanta'daki genel merkezi önünde protesto gösterisinde bulunmuştu. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan “CNN isim haklarını CNN Türk’ten geri çekinceye kadar bu mücadelemiz sürecek” demişti.

CNN International'dan nisan ayında Ahval'e yapılan açıklamada, CNN'in yeni bir ekip görevlendireceği ve CNN Türk çalışanları ile Türkiye'de beraber çalışarak onların CNN standartlarına uymaları için uğraşı verecekleri ifade edilmişti.