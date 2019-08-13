CNN Türk spikeri yangına yüzlerce helikopterle müdahale edildiğini iddia etti

Marmara Adası’nda bölge sakinleri, tam olarak kontrol altına alınamayan yangına yalnızca bir helikopterin müdahale etmeye çalıştığını söylerken, CNN Türk spikeri yüzlerce helikopterin yangına müdahale ettiğini anons etti.

CNN Türk Spikeri Fulya Kalfa, Marmara Adası'nda çıkan yangına ilişkin Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile canlı yayında konuştu. Kalfa, bakana “Bugün 5-6 yerde yangın çıktı. Yüzlerce helikopterle müdahale edildi…” dedi. BÖLGE SAKİNLERİ: YALNIZCA BİR HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktığını açıkladı. Marmara Adası’ndaki yangın tam olarak kontrol altına alınamadı. Bölge sakinleri yangın başladıktan sonra sadece bir helikopterin müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise yine CNN Türk’te katıldığı yayında ‘bir helikopter yetmiyor’ diyerek destek istedi. Aksoy'un çağrısından saatler sonra 4 helikopter bölgeye gönderildi. TÜRKİYE’NİN 34 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ VAR Türkiye’nin 2019 itibariyle sözleşmeli olmak üzere toplamda 34 yangın söndürme helikopteri bulunuyor. İLGİLİ HABER Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı!