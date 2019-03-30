CNN Türk seçim yasağını bahane edip CHP adayının programını iptal etti, Erdoğan'ın mitingini yayınladı

CNN Türk, CHP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Dr. Hasan Akgün'ün röportajını 'seçim yasağı' bahanesiyle yayından kaldırdı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Kağıthane mitingini yayınladı.

CNN Türk'ün skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Bu akşam saat 18.00’de başlaması gerkeen seçim yasağını bahane göstererek CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün’ün röportajını yayından kaldıran CNN Türk, aynı saatte AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Kağıthane mitingini yayınladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde iktidar yanlısı tavır alarak muhalefet partilerinin adaylarına yayın hakkını kullandırmayan ve “gerçek dışı ifadeleri haberleştirdiği” iddiası ile hakkında CNN tarafından soruşturma başlatılan CNN Türk, yeni bir skandala daha imza attı.

CNN Türk, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün’ün 30 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de yayınlanacağı duyurulan röportajı, seçim yasağı bahanesiyle yayından kaldırması tepki çekti.

CNN Türk ekibi tarafından önceki gün Büyükçekmece’de “Seçim Tırı” programına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Duygu Kaya’nın konuğu oldu. Başkan Akgün’ün yeni dönem projelerini anlattığı röportajın 30 Mart Cumartesi günü saat 11.00–11.30 arasında CNN Türk TV’de yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak CNN Türk, somut gerekçe gösteremezken saat 18.00 başlaması gereken “seçim yasağını” bahane ederek röportajı yayınlamadı. Ancak aynı CNN Türk saat 11.20’den itibaren AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Kağıthane mitingini yayınlayarak kendisi ile çelişirken, haber kanalının bu tutumu “yukarıdan baskı” yapıldığı yönünde iddiaları gündeme getirdi.