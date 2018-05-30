CNN Türk 'reklam arası' deyip Tuncay Özkan'ı susturdu, Erdoğan'ın iftar konuşmasına bağlandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı konuk eden CNN Türk'te 'reklam arası' denilerek yayına ara verildi ve Tayyip Erdoğan'ın iftar konuşmasına bağlanıldı. Özkan duruma tepki göstererek, "20 yıl televizyonculuk hayatımda böyle bir şeye ilk defa tanık oluyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor" programına konuk oldu.

Şirin Payzın, Özkan'ın partisinin seçim çalışmalarını anlattığı sırada "Reklam arasına gidiyoruz" dedi. Ancak kanal reklama girdikten birkaç saniye sonra AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam etti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından duruma tepki gösteren Özkan, böyle bir şeye ilk kez tanık olduğunu belirterek, “Benim seyircimin arasına Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. 20 yıl kadar televizyonculuk yaptım, böyle bir şeye ilk defa tanık oluyorum. Sadece size saygım nedeniyle burada oturdum” ifadelerini kullandı.

Özkan şöyle devam etti:

"Televizyon kurumları, özellikle siyasiler arasında bu tür rekabetlere çok dikkat ederler. İzleyicilerini eğer kendileri korumazlarsa konukları korurlar. Ama bu çok yanlış bir şeydir. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuşurken araya AKP'nin genel başkanını reklam olarak koymak yanlıştır.”