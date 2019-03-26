CNN Türk hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Genel Merkezi'nin CNN Türk hakkında soruşturma başlattığını yazdı.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Hürriyet ve CNN'in, CHP'ye yönelik tepki çeken haberlerinin ardından CNN Genel Merkez Yönetici Ekibi’ne bir mektup göndermiş, “Her ne kadar şirketinizin ismini taşısa da CNN Türk, CNN isminin itibarından ve dünyada kabul görmüş, temel gazetecilik prensiplerinden oldukça uzaktadır”diyerek CNN Türk hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Odatv'nin haberine göre, Özcan, CNN yönetimine yeni bir mektup daha yazdı. Mektupta, CNN’in soruşturma sürecini başlattığını ve kanal yönetiminin kendilerine resmi bir yanıt göndereceğini belirtti.

CHP’li Özcan şu ifadeleri kullandı: