CNN Türk, Ekrem İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı

Mazbatası iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk koridorlarından edindiği bilgilere göre, kendisinin konuk olduğu programı çeken kameramanların görevine son verildiğini açıklamıştı.
Kanaldan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Tarafsız Bölge programının ardından görevli kameramanların işine son verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır. Saygılarımız ile kamuoyuna sunulur’’ denildi.