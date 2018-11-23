CNN Türk 'AKP-MHP ittifakı' haberini yayından kaldırdı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın AKP-MHP ittifakına ilişkin verdiği kulis bilgilerini içeren haber CNN Türk'ün haber sitesinden kaldırıldı.

CNN Türk’ün Ankara Temsilcisi Dicle Canova, yerel seçimlerde AKP-MHP ittifakına ilişkin son kulis bilgilerini aktarmış, ilgili haber birçok internet sitesinde yer almıştı.

Dicle Canova, AKP ile MHP’nin anlaştığını, MHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayacağını dile getirmişti.

"Adana da önemli. MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil. Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniliyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor" diyen Canova'nın bu açıklamalarının yer aldığı haber, kısa süre sonra CNN Türk’ün haber sitesinden kaldırıldı.