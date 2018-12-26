Çirkin sözlerle hedef aldı, tehdit etti: 'Geçti o devir bre pezevenkler, kafa tutanların kafasını kopartmak artık rutin'

Akit yazarı Akif Bedir, usta sanatçı Metin Akpınar'ı hedef aldığı yazısında çirkin ifadeler kullandı.

Akit yazarı Akif Bedir, sanatçı Metin Akpınar'ı hedef aldığı yazıda "Geçti o devir bre pezevenkler" dedi.

Bedir, "Bak şu konuşana…" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla ifade veren oyuncu Metin Akpınar, 'Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık' demiş. Geçti o devir bre pezevenkler… Mizah adı altında milletle, milletin milli manevi değerleriyle, inancıyla savaş devri bitti. İpte sallandırılacak olanlar, mahzende ölüme terk edilecek olanlar sanat adına milletin sırtında boza pişirenler, milletin değerlerine ihanet eden pezevenkler olacaklardır. Sanatçı kisvesiyle milli iradeye kafa tutanların kafasını koparmak artık olması gereken bir rutindir" ifadelerini kullandı.