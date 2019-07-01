Cem TV’nin yayını durduruldu

Türksat tarafından yayını durdurulan Cem TV, ‘ayrımcı uygulamalara maruz kalmaktayız’ açıklamasını yaptı.

Cem TV’nin yayını gece saat 00.10 sularında Türksat tarafından durduruldu. Yayının durdurulmasıyla ilgili olarak Cem TV’den yapılan açıklamada "Medyaya uygulanan ayrımcı uygulamalara Cem Medya ailesi olarak maruz kalmaktayız" denildi.

Kanalın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“01.07.2019 tarihinde Cem TV yayını saat 00.10 sularında Türksat tarafından durdurulmuştur. Medyaya uygulanan ayrımcı uygulamalara Cem Medya ailesi olarak maruz kalmaktayız. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin bilgisine sunar, süreçle ilgili gelişmeleri paylaşacağımızı bildirmek isteriz.”