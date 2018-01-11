Cem Küçük'ü 'kimin susturduğu' belli oldu

Yandaş Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün, Ahmet Hakan dahil tüm Doğan Grubu yazarları hakkında kendisiyle ilgili bir şey yazmadıkları sürece hiçbir şey yazmayacağını söylediği iddia edildi.

Geçmişte İhlas Holding'de üst düzey yönetici olarak çalışan yazar Sabahattin Önkibar, yandaş Cem Küçük'ün neden Doğan Grubu yazarları hakkında yazmama kararı aldığını açıkladı.

Odatv'deki habere göre, Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesindeki bugünkü yazısında, “Bilgi uzun yılar yöneticilik yaptığım TGRT-Türkiye Gazetesinin içinden. İhlas patronu Mücahit Ören ve TGRT ve Türkiye Gazetesinin CEO’su konumunda olan eşi Aslıhan Ören, Cem Küçük’ü çağırırlar ve aralarında şöyle bir diyalog olur” diyerek görüşmeyi şöyle aktardı:

“Mücahit Ören: Cem bey bundan böyle Doğan gurubu ile alakalı tek satır yazmayacaksınız.

Cem Küçük: Ama Mücahit bey bizim yaptığımız kutlu bir mücadele.

Mücahit Ören: Siz onların aleyhinde yazdıkça, onlar da bizim üstümüze geliyor.

Cem Küçük: Benim mücadelem şahsi değil, Saray’ın emri ile yapıyorum.

Mücahit Ören: Hayır öyle değil...Net olarak öğrendik bunu...Sadece Doğan Gurubu hakkında değil, hiçbir gazete ve gazeteciye saldırmayacaksın... Zararı bize oluyor. Bu size son ikazımdır. Aksi taktirde sizinle birlikte çalışamayacağız.

Cem Küçük: Emredersiniz, asla yazmayacağım efendim.