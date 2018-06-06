Cem Küçük: Ahmet Hakan ve Şirin Payzın'ın programlarına son verilecek

AKP'li 'yazar' Cem Küçük, seçim sonrasında Ahmet Hakan ve Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki programlarına son verileceğini ileri sürdü.

Türkiye gazeteci yazarı Cem Küçük, seçim sonrası CNN Türk ve Hürriyet'ten birçok isimle yolların ayrılacağını ileri sürdü.

Demirören Ailesi son olarak CNN Türk’ün yeni sezonuna dair 22 Mart ruhu çerçevesinde önemli kararlar almıştır. Bora Bayraktar’ın gelmesiyle başlayan değişim yeni sezonda eskiden kalma tüm programların kaldırılmasıyla yaşanacaktır" diyen Küçük, "Yani CNN Türk ekranında eskiden beri görmeye alışılmış tüm Eski Türkiye tarzı formatlar kaldırılıyor. Yepyeni bir program akışı olacak 2018-19 sezonunuzda. 21.00’de başlayan ve genelde horoz dövüşü gibi olan programları Sayın Erdoğan Demirören istemiyor. Yeni sezonda ne 'Tarafsız Bölge' ne de Şirin Payzın’la 'Ne Oluyor' programı olmayacak. Aynı felsefe Hürriyet gazetesi bağlamında da geçerli olacak. Hürriyet gazetesi markasında sadece buhar yazarlar olacak" ifadelerini kullandı.