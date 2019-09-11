Can Dündar, Katalonya'nın Dostları etkinliğinde: Türkiye ile İspanya’nın ortak bir yanı var

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Barselona’da düzenlenen ‘Katalonya’dan Dünyaya’ başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye ile İspanya’nın ortak bir noktası olduğunu, Erdoğan’ın hükümetinin baskılarını meşrulaştırmak için Katalonya örneğini verdiğini söyledi.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı olan ve Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Barselona’da tutuklu Katalan siyasetçilerle ilgili düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Katalonya’nın Dış Dostları Birliği tarafından Barselona Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Can Dündar, İspanya ile Türkiye’nin “ortak bir yanı”nın olduğunu söyledi. Dündar Erdoğan hükümetinin üyelerinin baskılarını Katalonya örneğini vererek meşrulaştırdığını söylediği konuşmasında, Avrupa’nın Katalonya sorununu görmezden gelmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

El Nacional’de yayımlanan habere göre, tutuklu Katalan siyasetçileri ziyaretinden söz eden Dündar, üç yıl önce kendisinin de aynı konumda olduğunu ve bunun “çok tuhaf” bir duygu olduğunu söyledi.

Dündar Barselona’da ve İstanbul’da tutukluların ve sürgündekilerin yakında serbest kalmasını umduğunu belirttiği konuşmasında Katalan halkına "omuz omuza mücadele" çağrısında bulundu. Can Dündar avukatlarının kendisine tutuklanma endişesiyle İspanya’ya gitmeme tavsiyesinde bulunduklarını ancak kendisinin bu "meydan okuma"yı kabul etmeyi tercih ettiğini ve Katalonya’da olmaktan "gurur" duyduğunu söyledi.