Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlar Karar gazetesinden ayrıldı

Alaattin Çakıcı’nın tehdit ettiği yazarlardan ikisi, Etyen Mahçupyan ile Elif Çakır Karar gazetesi yazarlığını 'bir süreliğine' bıraktı.

24 Haziran seçimlerinden önce AKP hükümetini eleştiren yazılar kaleme alan Etyen Mahçupyan ve Elif Çakır, halen cezaevinde olan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın tehditlerine maruz kalmıştı.

Oda TV’ye konuşan Mahçupyan, gazete yönetimi tarafından yazılarına son verilme gibi bir durumun olmadığını belirterek, “Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” dedi.

Mahçupyan, Elif Çakır’ın da geçici bir süre Karar’a yazmayacağını söyledi. Diğer yazarlara ilişkin ise “Bilmiyorum. Herkesin kendi kararı” ifadelerini kullanan Mahçupyan, “Bu kararda, Alaattin Çakıcı’nın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının bir payı var mı” sorusuna ise “Hayır, o konuyla alakası yok” yanıtını vermekle yetindi.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle polis Karar gazetesinin tehdit edilen yazarlarına koruma vermiş, gazete binasını da koruma altına almıştı.