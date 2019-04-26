Buket Aydın Kanal D'den kovuldu: 'Stüdyodan zorla çıkarıldı' iddiası

Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği öne sürüldü.

Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği öne sürüldü. Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olmuştu.

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi.

Medyafaresi'nin haberine göre Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sunacak.

Öte yandan, Odatv'nin edindiği bilgiye göre Buket Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı.

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, "İBB Başkanı" dememişti.