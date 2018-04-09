Bu rezillik Sabah muhabirine çok yakıştı

AKP'lilerin ABD hayranlığının en güzel örneklerinden birini Daily Sabah Washington Muhabiri Ragıp Soylu sergiledi...

Suriye'de Doğu Guta'daki kimyasal silah provokasyonu sonrası AKP'lilerin ABD hayranlığı bir anda kabardı.

ABD'ye "Suriye'ye saldır" çağrısı yapan AKP'liler, bir süredir "sözde" devam eden ABD karşıtlıklarını bir anda unuttu.

Daily Sabah Washington Muhabiri Ragıp Soylu, ABD'nin Suriye halkının başına daha fazla bomba yağdırması için dua etti.

"Esad’ı vuracak Tomahawk’larına zarar gelmesin reyis. Allah binlercesini Esad’a indirsin inşallah" diyen Soylu, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Bu arada Soylu'nun dualarının ardından İsrail uçakları, Suriye'de bir hava üssünü vurdu.