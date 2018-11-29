Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 149'uncu sayısı "BU dünya batacak" manşetiyle yarın okurlarla buluşuyor.

Kapitalist dünyanın siyasal, ideolojik, kültürel, toplumsal ve ekonomik krizini manşete taşıyan gazetede; TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın bu yıl 20'ncisi Atina'da düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'ndaki konuşmasına da yer veriliyor. Gazetede Okuyan'ın “Öncelikli görev, sosyalist devrimi insanlığın gündemine yeniden sokmaktır” başlığını taşıyan konuşmasının tam metni yer alıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın çeşitli fabrika ve işyerlerindeki çalışmalarının anlatıldığı gazetede, "Düzen Değişirse" bölümünde "Başımızı sokacak bir yer: Sosyalizm" başlıklı değerlendirmede sosyalist düzende konut ve barınma sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağı vurgulanıyor.

Gazetede yer alan kimi başlık ve konular şöyle: