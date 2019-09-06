Bu da oldu: Star ve Akşam gazeteleri birbirine girdi...

AKP yandaşı gazetelerinin birbirinin kopyası haberler kullanması bugün farklı bir boyuta taşındı. Bugün yayımlanan Star Gazetesi’nin içinde Akşam Gazetesi’nin 4 ve 17’nci sayfalarının yer aldığı görüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TürkMedya’nın iki gazetesinin sayfaları matbaada yaşanan karışıklık sonrası birbirine girdi.

Medyaradar'ın haberine göre, bugünkü baskıda Star Gazetesi’nin içinde Akşam Gazetesi’nin 4 ve 17’nci sayfalarının yer aldığı görüldü.

'MATBAADA KARIŞMIŞ' OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

Teknik olarak, böyle bir karışıklığın örneğin aynı matbaada basılan sayfaların yanlışlıkla karışması yoluyla olması mümkün değil.

Rotatiften geçen aynı kağıt yaprağının içinde iki gazeteden de sayfalar olması ancak matbaaya yollanan tasarımda iki gazetenin birbirine girmiş olmasıyla mümkün.