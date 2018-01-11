Boyun Eğme'de bu hafta: Parti var, umut var...

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 108'nci sayısı yarın "Halkın seçeneği güçleniyor: Parti var, umut var" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 108'nci sayısı yarın "Halkın seçeneği güçleniyor: Parti var, umut var" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.

Yarından itibaren meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde, Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlara ulaşacak olan gazetede, TKP'nin mesajına özel bir yer veriliyor.

"2018'de aydınlığa çıkmak için Türkiye Komünist Partisi diyor ki..." başlığıyla yayımlanan metinde, şu ara başlıklar yer alıyor: