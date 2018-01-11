Boyun Eğme'de bu hafta: Parti var, umut var...

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 108'nci sayısı yarın "Halkın seçeneği güçleniyor: Parti var, umut var" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 108'nci sayısı yarın "Halkın seçeneği güçleniyor: Parti var, umut var" manşetiyle okurlarıyla buluşuyor.
Yarından itibaren meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde, Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlara ulaşacak olan gazetede, TKP'nin mesajına özel bir yer veriliyor.
"2018'de aydınlığa çıkmak için Türkiye Komünist Partisi diyor ki..." başlığıyla yayımlanan metinde, şu ara başlıklar yer alıyor:
- Hem yarını hem bugünü kazanacağız
- ABD bu ülkeden kovulmalıdır
- İyi emperyalist yoktur hepsi halk düşmanıdır
- Hepsi patronlara hizmet ediyor
- Gericilik yine yenilecek
- Düzen muhalafeti halkın afyonudur
- Türkiye Komünist Partisi büyümektedir
- Gazetede ayrıca patronların işçi sınıfına yeni saldırısı olan "Arabuluculuk" kurumu hakkında TKP Emek Merkezi'nin hazırladığı geniş değerlendirmelere yer veriliyor.