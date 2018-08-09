Boyun Eğme'de bu hafta: Papazı verince ekonomi düzelmez

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 136'ncı sayısı yarından itibaren okurlarıyla buluşuyor.

Yaşanan ekonomik krizi odağına alan gazete, "Papazı verince ekonomi düzelmez" manşetiyle çıkıyor. Gazete hafta boyunca meydanlardan, duraklardan, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ve Türkiye Komünist Partisi bürolarından temin edilebilecek.

Gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: