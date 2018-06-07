Boyun Eğme'de bu hafta: Oylar bağımsız komünistlere

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 129'uncu sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın "Düzenin partilerine değil partinin bağımszılarına: Oylar bağımsız komünistlere" manşetiyle çıkıyor.

Boyun Eğme hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde, Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlarıyla buluşacak.

24 Haziran seçimlerine iki hafta kala Boyun Eğme gazetesi manşetini ve içeriğini Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız komünist adaylarına ayırıyor.

Gazetede yer alan kimi konu ve başlıklar şöyle: