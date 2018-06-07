Boyun Eğme'de bu hafta: Oylar bağımsız komünistlere

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 129'uncu sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 07 Haziran 2018 13:07

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın "Düzenin partilerine değil partinin bağımszılarına: Oylar bağımsız komünistlere" manşetiyle çıkıyor.

Boyun Eğme hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde, Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlarıyla buluşacak. 

24 Haziran seçimlerine iki hafta kala Boyun Eğme gazetesi manşetini ve içeriğini Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız komünist adaylarına ayırıyor. 

Gazetede yer alan kimi konu ve başlıklar şöyle: 

  • Paranın çürüttüğü siyasete karşı emeğin iktidar mücadelesi
  • Bu düzen yalanla yürüyor: Bu sefer kanma
  • 'Yüzde birle ne yapacaksınız' diyenlere...
  • TKP Genel Sekreteri ile seçim çalışmaları üzerine söyleşi: Doğru yoldayız, iyi gidiyoruz
  • 'Bu düzen değişmeli' diyenler: Paranın saltanatını yıkacağız

 