Boyun Eğme'de bu hafta: Kötülüğü yeneceğiz

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı 'Kötülüğü yeneceğiz' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 184'üncü sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

"Kötülüğü yeneceğiz" manşetiyle çıkan gazeteden bir bölüm şöyle:

KÖTÜLÜĞÜ YENECEĞİZ

Emine Bulut’un 4 yıl önce boşandığı kişi tarafından katledilmesi toplumu harekete geçirdi. Katili açıkça savunmaya kalkanlar, tepkiyi artırdı. Halkın gösterdiği tepkinin sadece cinayetteki vahşetin yarattığı bir duygusal kabarma olduğunu zannedenler yanılıyor.

Asıl tepki, toplum geneli açısından bir istisna ya da arıza olduğu varsayılan katile değil, gerici, baskıcı, çürümüş toplum düzenine ve onun şiddeti kural haline getiren ürünlerine yöneliktir.

Kötülük, bu düzende bir sapkınlık değildir. Kötülük bu düzenin normalidir.

Muhafazakarlık denilen de bu normalin, düzenin ürettiği tüm kötülüklerin muhafaza edilmesi için direnmektir.

İnsanlığın normali bu değildir.

Kötülük, bir insanlık hali değildir.

Kötülüğü yeneceğiz.