Boyun Eğme'de bu hafta: Komünistleri nasıl bilirsiniz?

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'nin 162'nci sayısı yarın "Komünistleri nasıl bilirsiniz" manşetiyle çıkıyor.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle TKP'nin ve dolayısıyla komünizmin kamuoyunda daha çok konuşulmasını, gazete ve televizyonlarda yer bulmasını ele alan Boyun Eğme gazetesi, komünzmin aslında bir fantezi değil, gerçek kurtuluş mücadelesi olduğuna dikkat çekiyor.

Gazetenin manşetinde yer alan değerlendirmede şöyle deniliyor:

Komünizm: Fantezi değil gerçek kurtuluş mücadelesi

Komünistlik bazı aydınların icat ettiği bir şey değil. Sömürülmüş, ezilmiş, hakkı yenmiş insanların yüzlerce değil, belki binlerce yıldır istedikleri, bazen uğruna savaştıkları şeyleri birleştirenlere komünist deniyor.

Ezilenlerin isteklerini derli toplu, tutarlı ve en önemlisi uygulanabilir bir toplumsal hedef haline getirenlere komünist deniyor.

Komünistler emeğinden başka bir varlığı olmayan, yaşamak için çalışmak zorunda olanların başa geçmesini savunuyor.

Komünistler toplumda başkalarının emeğini sömürerek var olan ve bu sömürüyü sürdürmek için her yola başvuranların alaşağı edilmesini savunuyor.

Komünistler sömürüyü sürdürmeye, asalak sınıfların toplumun kanını emmesini sağlamaya hizmet eden tüm kurumlara, tüm inançlara, tüm yöneticilere karşı mücadele ediyor.

Komünistler son 200 yıl içinde dünyanın çeşitli yerlerinde asalak sınıfları alaşağı eden, emekçilerin ve yoksulların hiç yaşamadıkları kadar iyi yaşamalarını sağlayan bir çok zafer kazandı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, komünistlikten ilham alan ya da komünistliğin önünü kesmek için güçlendirilen reformlar, devrimler yapıldı. Bunlar, emekçilerin ve yoksulların gerçek kurtuluşunu sağlamadı ama koşullarını iyileştirdi, onlara yüzyıllarca mücadelesini verdikleri bazı hakları sağladı.

Komünistler, gerçekçi olmak adına kötünün iyisini hiç kabul etmediler. Emekçiler ve yoksul milyonlar için hep daha ileri, daha iyi bir düzen istediler. Bazen bu yüzden onlara hayalci denildi. Oysa komünistlerin hayallerini gerçekleştirme fırsatı buldukları her yerde insanlık gerçek bir ilerleme yaşadı.

Bir gün herkes komünist olacak

Bugün yaşadığımız dünyada, Almanya’dan ABD’den, Türkiye’ye, Yunanistan’a ya da Meksika’ya kadar pek çok ülkede, nüfusun küçük bir azınlığı dışında kalan herkes emeğiyle geçiniyor. Azınlıkta kalan bir asalak sınıfsa bunların emeğini sömürerek hükmünü sürdürüyor.

Emekçi çoğunluğun, asalak sınıfları sırtından atıp herkesin eşit olduğu, asalaklığın ve sömürünün tarihe gömüldüğü bir düzeni kurmak için verilen mücadeleye katılmasının önünde pek çok engel var.

Bu engellerin kalıcı ve aşılamaz olduğu ise asalak sınıfların bir yalanı. Milliyetçilikle, mezhepçilikle bölünen, “bir gün kendisinin de zengin olacağı” yalanlarıyla kandırılan, “ayaklar baş olmaz” denilerek umudu törpülenen milyonlar ayağa kalkacak ve sömürü düzenini yıkacak.

Komünistlere karşı söylenen yalanlar

NATO üyesi ülkelerde farklı adlarla kurulan, başka ülkelerde de aynı mantıkla çalıştırılan çetelerin varlığı artık herkesçe biliniyor. Kontrgerilla, Gladio gibi adlar alan bu çetelerin ipliği pazara çıktıkça gerçek amaçları ve kuruluş mantıkları konusunda da yalanlar uyduruldu.

Oysa hemen hepsinin kuruluş mantığı aynıydı: Nazileri yenilgiye uğratarak prestij kazanan sosyalist Sovyetler Birliği’ne ve kapitalist ülkelerde büyüyen işçi hareketlerine karşı din ve milliyetçilik temelli sağ hareketler güçlendirilecek, gerektiğinde silahlandırılacaktı. ABD merkezli dünya gericiliği bu stratejiyi İtalya’da da, Yunanistan’da da, Türkiye’de de aynı şekilde uyguladı.

Sömürüye karşı hareketlenen emekçiler karşılarında yine kendi ülkelerinin yoksullarını bulduysa nedeni bu stratejinin uygulanmasıydı.

Komünistlere vatan haini diyen hamburger milliyetçileri ABD’den akıl alıyordu.

Komünistlere “din iman bilmez, inançsızdırlar, maddiyat için her şeylerini satarlar” diyerek saldıranlar, ABD’deki akıl hocalarından besleniyordu.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: