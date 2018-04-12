Boyun Eğme'de bu hafta: Kimyasal yalan!

Suriye'yi hedef alan son saldırı tehditleri ve "kimyasal provokasyon" sonrası Boyun Eğme bu hafta "Kimyasal yalan" manşetiyle okurlarıyla buluşacak.

Meydanlarda, caddelerde, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlara ulaşacak olan gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

'EMPERYALİST İŞGAL VE SAVAŞA ORTAK OLMAK FELAKET GETİRİR'

Boyun Eğme'nin bu haftaki manşet sayfasından bir bölüm şöyle:

Sahnenin önünde ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail var. “Kimyasal silah kullandılar. Füzelerimiz ve uçaklarımızla saldıracağız.” Bunu söylüyorlar.

Sahnenin bir kenarından ülkemizdeki gerici iktidar ve yobaz çeteler ses veriyor: Eyy batı daha ne kadar seyredeceksiniz!

Hiç değişmediler, hiç değişmiyorlar. Türkiye’yi yönetenler Suriye konusunda tek bir şey istiyorlar. Gerici iktidarın değişmeyen Suriye programı bu: Emperyalist ordular Suriye’ye saldırsın. Biz de onların kuyruğuna takılalım, işgale ortak olalım. Oysa dünyanın değişmeyen bir gerçeği var: İşgalciler her zaman kaybeder.

Halkımız, savaş çığırtkanlığına dur demek, yalancıları susturmak, savaş ağalarını bastırmak zorunda. Emperyalist işgal ve savaşa ortak olmak sadece felaket getirir.

