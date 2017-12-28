Boyun Eğme'de bu hafta: Halk düşmanı KHK'larınız, zorba iktidarınız hükümsüzdür!

Haftalık gazete Boyun Eğme'nin 2017'deki son sayısı olan 106'ncı sayısı "Halk düşmanı KHK'larınız, zorba iktidarınız hükümsüzdür!" manşetiyle yayımlandı.

Haftalık gazete Boyun Eğme'nin 2017'deki son sayısı olan 106'ncı sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

"Halk düşmanı KHK'larınız, zorba iktidarınız hükümsüzdür!" manşetiyle yayımlanan gazete hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezleride ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlarına ulaşacak.

Gazetede yer alan bazı başlık ve konular şöyle: