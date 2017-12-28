Boyun Eğme'de bu hafta: Halk düşmanı KHK'larınız, zorba iktidarınız hükümsüzdür!

Haftalık gazete Boyun Eğme'nin 2017'deki son sayısı olan 106'ncı sayısı "Halk düşmanı KHK'larınız, zorba iktidarınız hükümsüzdür!" manşetiyle yayımlandı.
Haftalık gazete Boyun Eğme'nin 2017'deki son sayısı olan 106'ncı sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
"Halk düşmanı KHK'larınız, zorba iktidarınız hükümsüzdür!" manşetiyle yayımlanan gazete hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezleride ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlarına ulaşacak.
Gazetede yer alan bazı başlık ve konular şöyle:
- Çok korkuyorlar ve korku yaymaya çalışıyorlar
- Piyasa düzeni artık OHAL'dir
- Hükmünüz iktidarınız yıkılana kadar
- Türkiye Almanya olur mu? (Kemal Okuyan)
- AKP'nin OHAL ve KHK düzeni
- KHK değil padişah fermanı
- 'KHK yetkim var, her istediğimi yaparım!'
- Taşeron sorununu yaratanlar çözüm üretemez
- Nevzuhur eşofmanlı yobaz hoca