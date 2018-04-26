Boyun Eğme'de bu hafta: Bu düzen değişmeli, hepsine bas geç

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor. Baskın seçimi kapağına taşıyan gazete "Bu düzen değişmeli, hepsine bas geç" manşetiyle çıkıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 123'üncü sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

Yarından itibaren meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okuruyla buluşacak olan gazete "Bu düzen değişmeli, hepsine bas geç" manşetiyle çıkıyor.

Gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: