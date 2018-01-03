Boyun Eğme'de bu hafta: Asgari ücret, azami kepazelik!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yarından sonra okurlarıyla buluşacak olan 107'nci sayısı "Asgari ücret, azami kepazelik" manşetiyle çıkıyor.
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yarından sonra okurlarıyla buluşacak olan 107'nci sayısı "Asgari ücret, azami kepazelik" manşetiyle çıkıyor.
Geçen haftaya damgasını vuran asgari ücret tartışmalarını ele alan gazete, meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlarla buluşacak.
Gazetede bu hafta yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:
- Geçimlik asgari ücret sadaka değil anayasal hak
- İşçiye biçilen ücret açlık sınırının altında
- Asgari ücret reel olarak sürekli düşüyor
- Yandaş sendika buyurdu: Yapacak bir şey yok
- AKP asgari ücreti sadaka sanıyor
- İşçiler kaybetti, onlar kazandı
- Asgari ücret işçinin cehennemidir
- On bin kot taşlama işçisi ölüme itiliyor
- İran'da neler oluyor: Kış mı bahar mı?
- İran ve Türkiye yeni yıla nasıl girdi? (Kemal Okuyan)