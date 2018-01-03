Boyun Eğme'de bu hafta: Asgari ücret, azami kepazelik!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yarından sonra okurlarıyla buluşacak olan 107'nci sayısı "Asgari ücret, azami kepazelik" manşetiyle çıkıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yarından sonra okurlarıyla buluşacak olan 107'nci sayısı "Asgari ücret, azami kepazelik" manşetiyle çıkıyor.

Geçen haftaya damgasını vuran asgari ücret tartışmalarını ele alan gazete, meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okurlarla buluşacak.

Gazetede bu hafta yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: