Boyun Eğme gazetesinde bu hafta: Seçmenin seçme hakkı yok!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 118'inci sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 118'inci sayısı "Seçmenin seçme hakkı yok" manşetiyle yarın çıkıyor.
TKP'nin "Seçme hakkına sahip çıkalım" kampanyasının ele alındığı gazetede yer alan konu ve başlıklar şöyle:
- Komünistlerin seçim hazırlığı: Adaletsiz seçime geçit yok
- TKP'den çağrı: Adaletsiz seçime hayır
- TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Boykot çağrısından önce yapılması gerekenler var
- Halkların kardeşliği, işçilerin birliği
- Üçüncü havalimanında direnişin etnik kimliği var mı?
- Para hırsı sığırda değil, iktidarda!