Boyun Eğme gazetesinde bu hafta: Seçmenin seçme hakkı yok!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 118'inci sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 22 Mart 2018 14:53

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 118'inci sayısı "Seçmenin seçme hakkı yok" manşetiyle yarın çıkıyor.

TKP'nin "Seçme hakkına sahip çıkalım" kampanyasının ele alındığı gazetede yer alan konu ve başlıklar şöyle: 

  • Komünistlerin seçim hazırlığı: Adaletsiz seçime geçit yok
  • TKP'den çağrı: Adaletsiz seçime hayır
  • TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Boykot çağrısından önce yapılması gerekenler var
  • Halkların kardeşliği, işçilerin birliği
  • Üçüncü havalimanında direnişin etnik kimliği var mı?
  • Para hırsı sığırda değil, iktidarda!