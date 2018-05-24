Boyun Eğme gazetesinde bu hafta: Faturayı ödeme, düzeni değiştir

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Faturayı ödeme, düzeni değiştir: Çaresiz değilsin" manşetiyle çıkıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 127'nci sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.

"Faturayı ödeme, düzeni değiştir: Çaresiz değilsin" manşetiyle çıkan gazete hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hİkmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okura ulaşacak.

Gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: