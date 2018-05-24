Boyun Eğme gazetesinde bu hafta: Faturayı ödeme, düzeni değiştir

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Faturayı ödeme, düzeni değiştir: Çaresiz değilsin" manşetiyle çıkıyor.
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 127'nci sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor.
"Faturayı ödeme, düzeni değiştir: Çaresiz değilsin" manşetiyle çıkan gazete hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hİkmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okura ulaşacak.
Gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:
- Krize karşı ayağa kalkın
- Krize patronların gözlüğü ile bakmayın: Halkın ekmeğini çalıyorlar
- Sermaye krizde, gözü yine kemerimizde: Üreten değil çalan ödesin
- Enkazı kim kaldıracak?
- Anayasa da askıda, grev hakkı da...
- Şöhretler karması değil, komünist emekçiler
- Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adayları anlatıyor