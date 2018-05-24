Boyun Eğme gazetesinde bu hafta: Faturayı ödeme, düzeni değiştir

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Faturayı ödeme, düzeni değiştir: Çaresiz değilsin" manşetiyle çıkıyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 24 Mayıs 2018 13:26

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 127'nci sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor. 

"Faturayı ödeme, düzeni değiştir: Çaresiz değilsin" manşetiyle çıkan gazete hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hİkmet Kültür Merkezlerinde ve Türkiye Komünist Partisi bürolarında okura ulaşacak. 

Gazetede yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: 

  • Krize karşı ayağa kalkın
  • Krize patronların gözlüğü ile bakmayın: Halkın ekmeğini çalıyorlar
  • Sermaye krizde, gözü yine kemerimizde: Üreten değil çalan ödesin
  • Enkazı kim kaldıracak?
  • Anayasa da askıda, grev hakkı da...
  • Şöhretler karması değil, komünist emekçiler
  • Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız adayları anlatıyor

 