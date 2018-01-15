Black Mirror’dan Esra Erol'lu video

Netflix, dünyaca ünlü dizi Black Mirror ile ilgili Esra Erol'lu bir video paylaştı.

ABD merkezli online dizi ve film yayımcısı olan Netflix, Black Mirror ile ilgili Esra Erol’lu bir video paylaştı.

Videoda bir kadın ve erkek, izdivaç programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor.

O esnada Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Nihai kararı ise Şirin Ana veriyor.