Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor. Gazetenin bu haftaki sayısında, TKP'nin seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı sorulara verdiği yanıtlar yer alıyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 164'üncü sayısı "Biz seçimimizi yaptık: #OyumTKPye" manşetiyle yarından itibaren okurlara ulaşıyor.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere beş gün kala çıkan gazete, seçimleri ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) seçim çalışmalarını ele alıyor.

Boyun Eğme’nin bu sayısında TKP'nin seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı, bir kısmı yazarların kaleminden gazete köşelerine yansıyan “karşı görüşlere” verdiği yanıtlar yer alıyor. Gazete, aralarında “dost” insanların savundukları farklı görüşlere de yer veriyor.

İŞTE TKP'NİN CEVAP VERDİĞİ O SORULAR

Seçim gününne kadar meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlara ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: