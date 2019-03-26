Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşuyor. Gazetenin bu haftaki sayısında, TKP'nin seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı sorulara verdiği yanıtlar yer alıyor.
Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 164'üncü sayısı "Biz seçimimizi yaptık: #OyumTKPye" manşetiyle yarından itibaren okurlara ulaşıyor.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere beş gün kala çıkan gazete, seçimleri ve Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) seçim çalışmalarını ele alıyor.
Boyun Eğme’nin bu sayısında TKP'nin seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı, bir kısmı yazarların kaleminden gazete köşelerine yansıyan “karşı görüşlere” verdiği yanıtlar yer alıyor. Gazete, aralarında “dost” insanların savundukları farklı görüşlere de yer veriyor.
İŞTE TKP'NİN CEVAP VERDİĞİ O SORULAR
Seçim gününne kadar meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlara ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:
- Bunu diyenlere kulak asmayın: 'Tatava yapmam basar geçerim
- "Erdoğan'ın karşısında yabancı güçler" var diyenlerdenseniz...
- "Niye karıştırıyorsunuz ortalığı diyorsanız...
- "Devletin bekası ne olacak peki" diye soruyorsanız...
- "Gidecek yerim olsa giderim bu ülkeden" diyorsanız...
- "CHP yenilenmeli, bunun için çalışsak daha iyi olmaz mı" demeyin!
- "Seçimlere niye giriyorsunuz ki, boykot etmek gerekmez mi?"
- "Ben zaten gideceğim bu ülkeden" diyenlere...
- "Kürtler AKP'ye ders vermek için millet ittifakına oy verecek" öyle mi?
- "Düzen partilerine oy yok, tamam ama başka alternatifler de var"
- AKP'nin fabrika ayarlarını özleyen de var!
- Bunu diyeni de gördük: AKP ilişkilere zarar verdi yeniden Avrupa Birliği'ne dönelim kurtulalım!